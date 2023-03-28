"Заседание комитета по туризму Госдумы пройдет в Бурятии 6-9 апреля. Делегацию возглавит председатель комитета Сангаджи Тарбаев. В рамках визита представители Госдумы и другие делегаты примут участие в торжественной церемонии открытия международной туристской выставки Baikal Travel Mart", — говорится в сообщении.

В Бурятии пройдет совещание по развитию туристической отрасли в субъектах Дальневосточного федерального округа. В состав делегации также войдут представители федеральных органов власти, Минэкономразвития и Минприроды России, а также участники из Забайкальского края, Якутии, Амурской области и сотрудники институтов развития.

К обсуждению проблем и перспектив туристической отрасли по видеоконференцсвязи также подключатся Приморский, Камчатский и Хабаровский края, Магаданская и Сахалинская области и Чукотский автономный.

По информации Минтуризма республики, по итогам прошлого года количество туристов, посетивших Бурятию, возросло на 41%, до 581,8 тыс. человек. По оперативным данным Росстата, количество размещенных в гостиницах Бурятии за январь текущего года составило свыше 35,2 тыс. человек, что на 89,7% больше, чем в январе 2022 года.

Республика Бурятия получит грант в размере 337,5 млн рублей на реализацию проектов в сфере туризма, который покроет до 70% от общих затрат предпринимателей.