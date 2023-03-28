Маршрут рассчитан на шесть дней и шесть ночей и будет круговым. Он стартует из Москвы и пройдет через шесть городов Северо-Запада: Великий Устюг, Архангельск, Кемь, Петрозаводск, Сортавалу и Выборг. Затем поезд вернется в столицу.

Предполагается, что путешественники смогут увидеть не только перечисленные города, но и остров Соловки, деревянное зодчество Кижей, горный парк Рускеалу.

Первый рейс запланирован на 9 июня 2023 года. В меню вагона-ресторана включат блюда северной кухни.

Межрегиональный проект "Серебряное ожерелье России" объединяет 11 регионов Северо-Запада. Реализуется с 2012 года для развития внутреннего и въездного туризма.