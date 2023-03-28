"Преобладание на косе хвойных пород деревьев, наличие территорий, покрытых дюнными песками и лишенных растительности, практически полное отсутствие сельского хозяйства делают кормовую базу диких животных достаточно скудной. Поэтому специалистами национального парка ведется регулярная подкормка обитателей полуострова", — сказала Большакова.

По ее словам, например, для лосей, оленей и косуль строятся кормовые навесы и заготавливаются веники из лиственных пород деревьев. Проводятся и другие мероприятия по организации "дополнительного питания" других диких обитателей косы.

"При этом нашим гостям кормить животных на территории парка мы настоятельно не рекомендуем. Это может стоить нашим меньшим братьям жизни. Выход на обочину шоссе увеличивает риск попадания под колеса автомобиля, кроме того, привыкание к попрошайничеству снижает их способность самостоятельно добывать пищу. Особенно это касается кабанов и лис", — отметила пресс-секретарь.

В тоже время, сказала она, численность диких зверей на косе остается стабильной уже длительное время. Это показал ежегодный учет их количества, проведенный в начале марта. Учет проводился методом шумового прогона восьми пробных площадок. Были выбраны места наибольшей концентрации диких животных по результатам визуальных наблюдений: подкормочные площадки, кормовые навесы и т.п.

"В результате принято считать, что сегодня на Куршской косе обитают 13 лосей, 91 косуля, 41 кабан, 37 пятнистых оленей, 45 лис и 23 зайца-русака. Также на территории нацпарка "проживают" примерно 35 бобров, 6 выдр, 14 куниц, 29 белок и другие звери. И многих из этих животных посетители могут случайно встретить во время своих прогулок", — заключила представитель нацпарка.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.