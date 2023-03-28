"Рейс Новокузнецк — Махачкала был отменен по причине крайне низкого спроса. Возобновление пока не планируется", — привел представитель аэропорта текст письма авиакомпании. Отмечается, что Nordwind "рассматривает возможность увеличения количества рейсов в Сочи".

Как сообщалось, полеты из Новокузнецка в Махачкалу планировалось выполнять дважды в неделю.

Согласно официальному сайту аэропорта, в рамках летнего расписания Nordwind планирует выполнять полеты из Новокузнецка в Сочи по понедельникам (с конца мая), средам (с конца марта), пятницам (с начала июня) и субботам (с начала мая). При этом в апреле и октябре один раз в неделю из Новокузнецка в Сочи будет летать авиакомпания "Икар".

Пресс-служба новокузнецкого аэропорта сообщает также, что в рамках летнего расписания будет продолжено выполнение рейсов из Новокузнецка в Сургут и Тюмень, которые изначально планировались как зимние. Рейсы продолжит выполнять авиакомпания "ЮТэйр", каждый — раз в неделю (Сургут — по вторникам, Тюмень — по воскресеньям).