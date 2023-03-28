"В практике учреждения такое несогласованное "приводнение" на акваторию в границах особо охраняемой природной территории (ООПТ) произошло впервые", — говорится в сообщении.

Снижающийся легкомоторный самолет госинспекторы заметили с суши во время патрулирования, после чего выдвинулись на место его вероятной посадки.

"Граждане пояснили, что следуют из Новосибирска, а на острове Ольхон у них была запланирована остановка на обед", — приводятся в сообщении слова заместителя начальника отдела охраны территорий "Заповедного Прибайкалья" Евгения Рыжова.

Он пояснил, что нахождение транспортного средства на льду акватории пролива Малое Море, в границах ООПТ и вне действующей переправы является нарушением законодательства. Был составлен протокол по ст.8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях). После этого нарушители покинули границы нацпарка.

Отмечается, что полеты и приземление на администрируемых "Заповедным Прибайкальем" особо охраняемых природных территориях регламентируются. В Прибайкальском нацпарке и Байкало-Ленском заповеднике есть участки, где появление воздушного судна и связанное с ним беспокойство для представителей фауны может нанести ущерб, в том числе редким и краснокнижным видам (например, птицы могут покинуть гнездо и обречь потомство на гибель).