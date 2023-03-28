"Austrian Airlines во вторник отменила более 100 рейсов, поскольку работники вышли на акцию протеста с требованием повысить зарплаты", — передает Bloomberg.

Согласно данным экономической палаты Австрии, авиакомпания предложила повышение оплаты труда на 12,3%. В то же время работники отметили, что это предложение относится только к некоторым категориям сотрудников, а остальные могут ожидать повышения зарплат лишь на 10%.

Владельцем Austrian Airlines является германская авиакомпания Lufthansa, работники которой организовали забастовку также с требованием повышения зарплат накануне.