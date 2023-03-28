Отель стал победителем премии Russian Hospitality Awards 2022 в рамках традиционного ежегодного мероприятия, которое проводится пять лет. На конкурс было представлено 24 номинации, в них приняли участие 632 отеля из разных регионов России.

Среди критериев были инфраструктура гостиницы и прилегающей территории в радиусе пяти километров, соответствие номинации, корпоративная и социальная ответственность.

"В итоге Rosa Springs стал победителем в номинации "Лучший семейный отель" России", — сообщает пресс-служба.

Гостиница Rosa Springs расположена на высоте 1,1 тыс. метров над уровнем моря в Горной Олимпийской деревне курорта "Роза Хутор". Во время зимних Олимпийских игр 2014 года здесь находился медицинский центр для спортсменов.

"После игр отель превратился в горный санаторий с собственным бассейном и клиникой превентивной медицины с диагностическим, физиотерапевтическим и бальнеологическим отделениями. Сегодня Rosa Springs предлагает гостям абсолютно новый подход в гостиничном сервисе — Life Balance — полностью сбалансированную программу отдыха, которая включает разнообразные активности и развлечения, здоровое питание, оздоровительные и spa-процедуры", — отмечается в сообщении.