"В пункте 2.1 постановления слова "По 31.03.2023" заменить словами "По 31.05.2023", — говорится в документе.

Поправки внесены в постановление №121 от 13 марта 2020 года "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу.

Ранее была отменена большая часть пунктов постановления, но в силе остается, в частности, запрет на проведение публичных мероприятий и участие в них, если иное не установлено региональным управлением Роспотребнадзора. Также продлевается рекомендация носить маски и перчатки, а людям старше 60 лет — воздержаться от посещения церквей и других религиозных учреждений.

Смольный сообщает, что за неделю с 20 по 26 марта коронавирусом в городе заболело более 9 тыс. человек, выздоровело более 10 тыс.