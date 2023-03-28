В рамках фестиваля горожане смогут бесплатно посмотреть представленные на конкурс восемь российских полнометражных фильмов, говорится в сообщении.

Конкурсное жюри возглавит сценарист, лауреат российских и международных фестивалей Георгий Шенгелия.

Кроме того, в городе в эти дни пройдут творческие вечера, концертные программы и спектакли.

Так, на сцене в Тобольском драматическом театре имени Ершова пройдут спектакли с участием популярных российских актеров театра и кино, сообщается на сайте учреждения.

Ожидается, что фестиваль посетит порядка 5 тыс. тоболяков и гостей города.

Алафейская гора находится на берегу реки Иртыш вблизи Тобольска.