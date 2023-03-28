Как говорится в сообщении, работы по договору предполагается начать в середине апреля 2023 года и завершить в январе 2025 года.

Сумма договора составляет 13, 998 млрд рублей.

Площадь нового терминала составит 28 тыс. кв. метров. Он позволит увеличить пропускную способность до 1 тыс. пассажиров в час, или до 3,8 млн в год. Объект будет оснащен пятью телескопическими трапами, современными системами обслуживания пассажиров и обработки багажа.

Помимо строительства нового здания аэровокзала "под ключ" генподрядчик проложит инженерные и коммуникационные сети, а также выполнит благоустройство привокзальной площади.

В прошлом году ООО "Кредитинвест" (оператор международного аэропорта "Минеральные Воды") объявляло закупку для выполнения работ по строительству нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий. Начальная (максимальная) цена договора составляла 11,568 млрд рублей.

В марте министр дорожного хозяйства и транспорта региона Евгений Штепа сообщал журналистам, что общий объем финансирования проекта составит 14 млрд рублей. Срок окончания работ — начало 2025 года.

Гендиректор аэропорта Роман Чуев отмечал, что терминал, который сейчас используется для обслуживания как внутренних, так и международных рейсов, будет полностью перепрофилирован под международные перевозки.

Пассажиропоток аэропорта по итогам 2022 года стал рекордным в истории предприятия — свыше 4 млн человек.

"ЛимакМаращСтрой" — СП российской "Маращстрой" и турецкой Limak Group. Компания выступает подрядчиком по ряду проектов в РФ (аэропорты Кемерово, Ростова-на-Дону, Волгограда, Хабаровска, Челябинска, а также торговые центры и другие объекты).

Международный аэропорт МинВод является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.