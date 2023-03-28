Рейсы между Петербургом и Владивостоком, выполнявшиеся год назад также в рамках летнего расписания, будут осуществляться с 3 июня с частотой три раза в неделю.

"На внутрироссийских направлениях отмечается значительное увеличение частоты рейсов авиакомпании "Аэрофлот" в Москву. В летние месяцы рейсы будут выполняться до 6 раз в день. Для выполнения полетов будут задействованы новейшие воздушные суда из парка "Аэрофлота" — Airbus А350", — говорится в сообщении.

В пресс-службе "МАВ" уточнили, что в настоящее время по маршруту Владивосток — Москва "Аэрофлот" выполняет два рейса в день дважды в неделю и три рейса в день пять раз в неделю.

В январе-феврале 2023 года аэропорт Владивостока обслужил 311 тыс. пассажиров, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2022 года.