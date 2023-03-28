Выставку предваряет театрализованный пролог на стихи Горького. Экспозиция отражает в первую очередь общественно-политическую деятельность писателя. Ее основные разделы соотносятся с определенными этапами жизни Горького. Значительное место отведено его участию в революционном движении начала ХХ века. Особое внимание уделено взаимоотношениям Горького с Лениным и Сталиным.

В фондах музея хранится много фотографий и копий документов Горького, открытки, журналы с публикациями о нем, издания его произведений, художественные и скульптурные образы. Впервые выставляются документы из музейного архива Буренина, входившего в ближайшее окружение писателя. Они расскажут о поездке Горького в Америку в 1906 году.

На выставке можно увидеть редкие фотографии Горького, его родных и друзей, первые издания его произведений, раритетные газеты, выпускавшиеся при его участии, журналы с публикациями о нем, художественные и скульптурные образы.

"Представляют большой интерес фотографии и документы о пребывании Горького на острове Капри (Италия) в 1906-1913 годах. Из редких архивных материалов (Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга) можно почерпнуть информацию о сложных отношениях писателя с властью, его борьбу в 1917-1921 годах по защите деятелей культуры и науки, по охране памятников старины и искусства", — говорится в сообщении.

Литературный музей Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН предоставил ранее не публиковавшиеся в печати фотографии посещения Горьким Соловецкого лагеря особого назначения, его личные вещи и посмертную маску.

Посетители смогут также увидеть костюмы Татьяны Дорониной и Павла Луспекаева, сыгравших главные роли в легендарном спектакле БДТ "Варвары" по пьесе Горького.