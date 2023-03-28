"Все мы привыкли к пятизвездочной шкале оценки гостиниц, разработанной Всемирной туристической организацией в 1989 году. Но, учитывая, что документ носит не обязательный, а рекомендательный характер, в каждой стране существует свой индивидуальный подход к оценке отелей и свое понимание комфорта", — сказала она журналистам.

Школкина напомнила, что не во всех странах используются звезды.

"Например, в Англии вместо звезд используют короны, в Швеции – ключи, в Черногории и Греции – латинские буквы. Может, и нам стоит разработать собственное обозначение "звездности" при классификации отелей", — добавила депутат.

В соответствии с положением о классификации, принятом правительством в 2020 году, отели в России классифицируются по системе звезд, в которой предусмотрено 6 категорий: "пять звезд", "четыре звезды", "три звезды", "две звезды", "одна звезда", "без звезд". С 1 января 2022 года отели не могут работать без прохождения классификации.