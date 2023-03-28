"Воссоздание должно завершиться в августе 2024 года. В восстановленный храм будут включены уцелевшие при пожаре элементы", — говорится в сообщении.

При этом церковь по-прежнему будет музейным объектом.

10 августа 2018 года пожар практически полностью уничтожил Успенскую церковь XVIII века в Кондопоге. В поджоге обвинили 16-летнего подростка. В отношении него было возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 243 (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия) и по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений). Позднее уголовное преследование по первой статье было прекращено.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, несовершеннолетний страдает психическим расстройством. Летом 2019 года суд освободил его от уголовной ответственности и отправил на лечение.

После пожара сохранилось не менее 10% подлинных элементов церкви, в том числе в уровне нижних венцов подклета уцелели все объемы храма. Наиболее сохранившейся частью памятника был признан алтарный прируб, бревна которого выглядели сохранными снаружи, хотя и сильно выгорели с внутренней стороны.

Восстановление церкви началось в августе 2022 года.

Успенская церковь — уникальный памятник деревянного зодчества, объект культурного наследия федерального значения. Храм был построен в 1764 году. Поставлен на государственную охрану решением Совета министров РСФСР в 1960 году. Общая площадь памятника составляла 260,3 кв. м.