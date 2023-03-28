"В связи с резким потеплением и повышением температуры воздуха, интенсивным таянием льда с 29 марта планируется закрытие ледовой переправы на остров Ольхон", — говорится в сообщении.

Пресс-служба областного главка МЧС сообщила, что состояние переправы признано неудовлетворительным — на въездах на нее лед уже практически разрушился. Из-за высоких дневных температур изменилась структура льда, его безопасность уже не зависит от толщины. Лед рыхлый, на его поверхности местами талая вода.

"Туристам, приехавшим на Ольхон на автотранспорте, необходимо покинуть остров до закрытия переправы", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, местная администрация организует работу судна на воздушной подушке, которое будет перевозить людей, продукты первой необходимости, медикаменты и другие грузы до открытия навигации.

В 2023 году ледовая дорога на Ольхон была открыта 17 февраля. В прошлом году она действовала с 18 февраля до 2 апреля.

Ольхон — самый большой и единственный обитаемый остров на Байкале, его длина — 73,5 км, ширина — до 15 км. Соединен с материком паромной переправой летом и ледовой дорогой зимой. Является самым популярным местом отдыха туристов в Иркутской области. Входит в состав Прибайкальского национального парка. В настоящее время на острове постоянно проживают около 1,7 тыс. человек, ежегодно его посещают несколько сотен тысяч туристов.