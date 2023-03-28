"В ходе проверки установлено, что в нарушение требований Воздушного кодекса Российской Федерации индивидуальный предприниматель организовала прогулочный полет граждан на вертолете, не имея сертификата эксплуатанта на выполнение коммерческих воздушных перевозок", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Сахалинская транспортная прокуратура завершила проверку по факту падения вертолета. По ее итогам прокуратура возбудила в отношении предпринимателя административное дело по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг ненадлежащего качества, с нарушением установленных законодательством РФ требований). Дело передали для рассмотрения управлению Роспотребнадзора по Сахалинской области.

"Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконной деятельности предпринимателя по оказанию коммерческих услуг перевозки пассажиров с использованием воздушных судов, о запрете выполнения коммерческих полетов без соответствующего сертификата эксплуатанта и размещения рекламы этих услуг. Иск находится на рассмотрении", — сообщили в ведомстве.

По представлению прокуратуры из интернета удалена реклама, предлагающая платные прогулочные полеты на вертолетах этого предпринимателя.

Расследование обстоятельств и причин крушения вертолета Robinson Межгосударственным авиационным комитетом продолжается. В ДВТП предупреждают, что "предоставление услуг по воздушным перевозкам пассажиров без правоустанавливающих разрешительных документов создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан".

Авиакатастрофа произошла 17 февраля во второй половине дня. Семейная пара из Хабаровска отдыхала на Сахалине. Они арендовали частный вертолет Robinson-44, который днем 17 февраля вылетел из Южно-Сахалинска на пик Чехова (находится в 15 км к северо-востоку от города).

Через час после вылета сработал сигнал бедствия воздушного судна по международной спутниковой системе КОСПАС. На его борту находились три человека — пилот и супружеская пара.

В тот же день спасатели обнаружили воздушное судно полностью разрушенным между пиком Чехова и горой Пушкинская. В результате авиационного происшествия погибли пилот и женщина-пассажир. Второй пассажир выжил, его доставили в областную клиническую больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Рассматриваются две основные версии произошедшего — техническая неисправность вертолета и нарушение правил пилотирования.