"Мы активно готовимся к курортному сезону и возлагаем на него большие надежды. По предварительным прогнозам и оценкам туроператоров, бронирование на летний сезон 2023 года, в сравнении с 2022 годом, уже превышает на 20-25%. Соответственно, мы ожидаем стопроцентную заполняемость наших объектов размещения", — сказал Хишба журналистам в понедельник в Сухуме.

По его словам, курорты республики в 2023 году планируют принять порядка 1,5 млн туристов. Министерство туризма ожидает, что турпоток будет таким же успешным как в 2021 году, когда на курортах республики побывало 1,5 млн отдыхающих.

По данным главы ведомства, уже сейчас россияне бронируют весенние туры на 30% активнее, чем годом ранее, а в июне республику планируют посетить на 50% больше гостей, чем за аналогичный период 2022 года.

Хишба сообщил, что в прошлом году республику посетили 1 млн 150 тыс. туристов.

На вопрос, есть ли статистика, которая позволяет разграничить тех, кто живет в Абхазии и часто пересекает границу, и тех, кто приезжает с туристическим целями, глава ведомства ответил, что это достаточно сложно.

"Более 90% граждан Абхазии являются также гражданами РФ. Ранее Ростуризм, ссылаясь на данные погранслужбы, сообщал о том, что в прошлом году границу России и Абхазии пресекли 5 млн человек. Но это все, кто пересекал границу с разными целями. Ни российские, ни абхазские пограничники не могут четко различить, кто едет на отдых, а кто с другими целями или возвращается домой", — добавил Хишба.