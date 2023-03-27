Как следует из нескольких приказов ведомства, самая распространенная причина исключения из единого федерального реестра – непредоставление сведений о финансовом обеспечении на новый срок. По ней в документах проходят 284 туркомпании.

Три туроператора исключены из реестра в связи с предоставлением заявления о прекращении туроператорской деятельности. Одна исключена в связи с ликвидацией.

Всего в едином федеральном реестре туроператоров по состоянию на 27 марта состоят 4237 компаний, среди них 353 – по выездному туризму.