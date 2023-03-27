"Скоро туристы будут прогуливаться по гравийным дорожкам и вдоль реки Ос. Однако в "летнем курорте Европы" все не так, как раньше. Российских туристов нет, и это поворотный момент для Баден-Бадена", — пишет издание.

Как отмечает газета, Баден-Баден 200 лет был излюбленным европейским курортом для обеспеченных петербуржцев и москвичей. В городе открывались дорогие ювелирные магазины, бутики модной одежды и нишевой парфюмерии, отели высокой категории.

Отсутствие россиян привело к опустению ресторанов и бутиков на улицах Баден-Бадена, а большинство обеспеченных граждан РФ из-за санкций продали недвижимость, которая была у них на курорте.

Между тем, как сообщает Schwaebische Zeitung, в Баден-Баден стало приезжать больше украинских беженцев, чем в любой другой город на юго-западе Германии.

"В то время как дорогие магазины, такие как бутик Escada, закрываются, немного в отдалении от центра города открылся супермаркет сети MixMarkt. Там продают восточноевропейские продукты: борщ, торт "Киевский" из Украины, шоколад и пиво из России, водку из Казахстана, немецкую осетровую икру", — пишет газета.

По словам заместителя председателя Немецко-российского культурного общества Баден-Бадена Валентины Ющиной, необходимо сохранить на курорте интерес к русской культуре, потому что настанет момент, когда туристы из России вернутся в Баден-Баден.