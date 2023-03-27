Среди зарубежных рейсов казахстанская авиакомпания SCAT откроет прямые рейсы из Минвод в Астану, "Азимут" — в Ургенч (Узбекистан).

По России в мае-июне IFly начнет осуществлять рейсы во Владивосток и Хабаровск, "Азимут" — в Сыктывкар, "ЮТэйр" — в Ханты-Мансийск, "Ямал" — в Надым.

Всего в настоящее время из аэропорта "Минеральные Воды" запланировано выполнение рейсов по 57 направлениям. Полеты по ним будут выполнять 25 авиакомпаний.

Пассажиропоток аэропорта по итогам 2022 года стал рекордным в истории предприятия — свыше 4 млн человек (рост более чем на 25% относительно 2021 года).