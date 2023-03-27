"В связи с большой популярностью Кисловодска среди жителей Москвы с 28 апреля по 9 мая РЖД назначит дополнительные поезда из столицы в город-курорт", — говорится в сообщении.

По данным туроператоров, Кисловодск попал в пятерку самых популярных направлений для путешествий на майские праздники.

"Традиционно много туристов едут к нам из Московской области. Кроме возможности оздоровиться, россиян привлекает событийный Кисловодск. Так, с 1 по 7 мая в Березовском ущелье пройдет зрелищный экстремальный фестиваль хайлайна и скалолазания", — приводятся в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

Кисловодск представляет собой единый курортный комплекс с развитой санаторно-курортной и городской инфраструктурой. Основные природные лечебные ресурсы — минеральные воды, грязи и климат.