В частности, в Москву будут совершаться до 22 рейсов в день. Рейсы будут выполнять авиакомпании "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Smartavia, "Победа" и "Якутия".

В Санкт-Петербург запланировано до 14 рейсов в день. Полеты будут выполнять "Россия" (совместно с "Аэрофлотом"), "Уральские авиалинии", "Победа", Smartavia.

Авиакомпания Nordwind, являющаяся базовым перевозчиком в аэропорту "Храброво", планирует выполнять рейсы из Калининграда в Казань, Самару, Пермь, Нижний Новгород, а с 29 апреля приступит к выполнению рейсов по новому направлению — в Оренбург.

Авиакомпания S7 Airlines продолжит выполнение рейсов в Новосибирск. Летом запланировано до 5 рейсов в неделю.

Другие авиакомпании будут летать в Череповец, Петрозаводск, Псков, Минеральные Воды, Мурманск, Архангельск, Ижевск.

По международным направлениям запланированы регулярные рейсы в Минск (Белоруссия), в период с середины апреля по октябрь — ежедневно. Чартерные рейсы будут выполняться в Анталью (Турция).

Действие весенне-летнего расписания продлится до 28 октября.