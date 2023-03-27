"В этом году все парки, проверенные по чек-листу, обозначим специальным значком, который расположим на входе. Это будет говорить о том, что все элементы проверены и соответствуют стандарту", — сказал Хромушин в ходе еженедельного совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

Он отметил, что в парках приведут в порядок парковки, входные группы, дорожки, газоны, детские площадки, отремонтируют резиновые покрытия, проверят работоспособность системы "Безопасный регион".

Также специалисты уберут валежник, ликвидируют аварийные деревья, проведут опиловку и корчевание пней. До конца мая во всех парках проведут акарицидную обработку от клещей.

Кроме того, к летнему сезону подготовят почти 3,4 тыс. клумб, цветников и 239 фонтанов во всех городских округах. Их запуск запланирован на 29 апреля.