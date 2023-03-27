"Туриста из России накрыло волнами на пляже Келингкинг в Нусе-Пениде. Обессиленного путешественника заметила поисково-спасательная группа, которая через 40 минут вытащила его из воды с помощью веревок. Россиянин получил травмы спины и ноги, и был госпитализирован", — пишет издание.

Как отмечает портал, ранее в день инцидента метеорологи в Индонезии предупредили о сильном ветре и волнах высотой более двух метров. Непогода продлится до 28 марта. Жителей и туристов также призвали не купаться и не заниматься водными видами спорта в эти дни.