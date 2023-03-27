Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, с 6:00 28 марта разрешается въезд/выезд в Азербайджан воздушным транспортом всем гражданам иностранных государств и гражданам других стран, постоянно проживающим в этих странах, а также лицам без гражданства.

Кроме этого, снимается требование о предъявлении COVID-паспорта (документ, подтверждающий полную вакцинацию против COVID-19 или наличие иммунитета после болезни) при въезде в Азербайджан граждан иностранных государств и граждан других государств, постоянно проживающих в этих странах, а также лиц без гражданства.

Помимо этого, отменяется требование о предъявлении COVID-паспорта при посещении в Азербайджане мест проведения торжеств, спортивных и оздоровительных учреждений, крупных торговых центров, объектов общественного питания, гостиниц, междугородных (межрайонных) маршрутных транспортных средств и других мест, где установлено такое требование.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане в настоящее время карантин из-за COVID-19 действует до 1 мая 2023 года. При этом остаются определенные ограничения, касающиеся въезда/выезда железнодорожным, автомобильным транспортом.