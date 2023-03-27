"Центр всемирного наследия ЮНЕСКО подтвердил, что номинационное досье российского объекта "Заповеданное Кенозерье" является полным и соответствует всем международным требованиям", — говорится в сообщении.

Согласно установленной процедуре, теперь комплектную номинацию передадут на экспертизу в Международный совет по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), затем оценочная миссия международных экспертов ИКОМОС посетит объект.

"Если миссия, как планируется, состоится летом 2023 года, "Заповеданное Кенозерье" может быть вынесено на рассмотрение комитета всемирного наследия уже в 2024 году", — добавили в пресс-службе.

Объект зарегистрировали в предварительном списке всемирного наследия ЮНЕСКО в 2014 году. Его буферная зона — Биосферный резерват ЮНЕСКО "Кенозерский" и федеральная особо охраняемая природная территория нацпарк "Кенозерский".

"Заповеданное Кенозерье" — крестьянский ландшафт в Архангельской области, уникальный образец народного творчества и островок русского деревенского уклада, сохраняющегося вдали от крупных городов на севере России. Отличительная черта Кенозерья — знаменитое русское деревянное зодчество: на территории парка сохранено свыше 30 часовен и церквей XVIII-XIX веков, которые позволяют увидеть в миниатюре историю развития архитектуры Русского Севера.