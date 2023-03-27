Фестиваль пройдет в третий раз, он соберет более 200 участников.

"Это представители Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Иванова, Череповца. Детские и молодежные театры и студии представят города Ярославской области", — говорится в сообщении.

Основной площадкой мероприятия по традиции станет "Хороший театр".

Театральные труппы участвуют в номинациях "Театр" и "Театр малых форм". Чтецы, вокалисты и актеры выступают в номинации "Соло".

В этом году жюри возглавляет заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения, профессор кафедр режиссуры и актерского мастерства ГИТИСа Михаил Скандаров.