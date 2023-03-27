"Закрыт проход вдоль Невы и выходящих на нее крепостных стен Иоанновского равелина, Государева, Нарышкина и Трубецкого бастионов, Невской и Екатерининской куртин, за исключением Комендантской пристани. Полностью закрыт для посещения пляж Заячьего острова", — говорится в сообщении.

Ограничения продлятся до декабря 2024 года — "до полного завершения реставрации гранитного фасада Петропавловской крепости".

В зеленой зоне у Кронверкского моста проложили специальную дорогу для тяжеловесного транспорта, который будет подвозить на реставрационную площадку строительные леса и материалы, возить гранитные блоки в реставрационные мастерские и обратно.

Дорогу огородили забором. Транспорт будет ездить ночью, чтобы минимизировать неудобства для горожан и туристов.

Вход на стрелку Заячьего острова останется открытым.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга предполагают завершить реставрацию гранитных фасадов Петропавловской крепости до конца 2025 года.

В 2021 году об аварийном состоянии гранитной облицовки Петропавловки, на реставрацию которой требуется 1 млрд рублей, "Интерфаксу" сообщал директор Музея истории Петербурга Владимир Кириллов. Он указывал, что частичная реставрация фасада проводилась только в 1950-е годы.