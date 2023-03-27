"Иммиграционная служба Пхукета запустила систему штрафных карточек для иностранных туристов, в марте два гражданина Швеции получили красные карточки и четверо туристов из Франции, Украины и Швеции получили желтые", — пишет издание.

Если иностранный турист совершил правонарушение один раз, то он получит желтую карточку. Информация будет передана в посольство страны, гражданином которой он является. При этом турист сможет продолжить отдых. За два правонарушения турист получает красную карточку, и иммиграционная служба сразу депортирует его из страны.

Как отмечает портал, еще 181 иностранец на Пхукете является фигурантом уголовного дела и ожидает суда. Речь идет о гражданах России, Франции, Великобритании, Мьянмы и Камбоджи. Большинство нарушений тайского законодательства зафиксировано на курорте Патонг. Самыми частыми нарушениями были вождение в нетрезвом виде, нарушение сроков пребывания по визе, незаконный въезд и осуществление трудовой деятельности без разрешения.