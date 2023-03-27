"Родина художника Василия Сурикова — Красноярский край — готовится принять сразу несколько оригинальных работ мастера, среди которых самая масштабная картина. "Покорение Сибири Ермаком" — полотно весом около 200 кг и размером 3 на 6 м, над которым художник работал четыре года (с 1881 по 1885 год), в минувшие выходные готовили к транспортировке в Русском музее Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на выставке будут представлены еще несколько знаменитых картин Сурикова, среди которых "Взятие снежного городка". Жители и гости Красноярска смогут посетить выставку во второй половине весны.