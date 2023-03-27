"В летнем курортном сезоне планируется благоустроить более 180 пляжных территорий", — говорится в сообщении.

В частности, для комфортного пребывания отдыхающих установят системы навигации к объектам пляжного сервиса, медицинским пунктам, туалетам, административным помещениям и зонам досуга и отдыха.

В текущем году на основных муниципальных пляжах Сочи по рекомендациям общественных организаций инвалидов будет проведена работа по обеспечению доступности входной зоны и подходов к объектам сервиса.

"На 35 пляжах будут установлены 40 мобильных пандусов для спуска в воду", — отмечает пресс-служба.