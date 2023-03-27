"Филиал Оренбургского государственного областного театра кукол должен переехать в Дом Тимашевых — историческое здание напротив Гостиного Двора. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам повторного рассмотрения проектно-сметной документации на приспособление объекта культурного наследия", — говорится в сообщении.

Данное здание было построено в 1770 году отставным полковником и коллежским советником Иваном Тимашевым на главной улице Оренбурга (современной Советской). В разные годы при разных хозяевах здесь бывали Александр Пушкин, Василий Жуковский, Владимир Даль, Алексей Толстой.

В список памятников истории местного значения особняк включили в 1987 году, а в 1999 году он практически полностью сгорел во время пожара.

Главгосэкспертиза отмечает, что в рамках приспособления здания под нужды театра планируется воссоздать его исторический облик и привести в соответствие современным требованиям условий эксплуатации. Генпроектировщик объекта — ООО "Научно-производственное предприятие РОНА".

"В доме Тимашевых для размещения театра предусмотрено множество противоаварийных и иных мероприятий: демонтаж и замена конструкций кровли, устройство новых лестниц, портала центрального зала, подиума со сценой, ремонт и замена фрагментов наружного декора и многое другое", — приводятся в сообщении слова главного эксперта проекта Главгосэкспертизы Константина Корсакова.

После реконструкции здесь обустроят выставочный и зрительный залы, помещения для творческого и административного персонала, мастерские, покрасочные, склад декораций и реквизита, студию звукозаписи, библиотеку и функциональные зоны. Также запланированы замена ворот и благоустройство территории особняка.