"Пожары, ликвидации которых нам удалось добиться (18 марта — ИФ), стали самыми масштабными за последние 9 лет. Экосистеме заповедника нанесен колоссальный ущерб. Слой пепла в 30-40 см осел на поверхность воды в дельте на сотни метров. Он не даст рыбе дышать и ставит под угрозу предстоящий нерест — сажа налипнет на икринки и погубит их", — сказал Цимлянский журналистам в понедельник.

Он сообщил, что сейчас сотрудники заповедника проводят ревизию территории, орнитологи оценивают места гнездования птиц, которые обычно даже под угрозой огня не покидают гнезда с кладкой яиц.

"Мы уверены, что пожары — месть сотрудникам заповедника со стороны браконьеров за то, что мы выполняем свою работу. Место поджога мы установили. В заповеднике работают сотрудники полиции", — добавил руководитель заповедника.

Ранее сообщалось, что губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин назвал человеческий фактор причиной масштабных пожаров в заповеднике.

Астраханский заповедник — старейший в стране, он основан в 1912 году с целью сохранения и изучения природных комплексов и генетических фондов дельты Волги и побережья Каспия. В 1984 году ему присвоен статус биосферного. Заповедник расположен в низовьях дельты Волги, его общая площадь — почти 70 тыс. га.