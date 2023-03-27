"Определением судебной коллегии по административным делам Ставропольского краевого суда решение Ессентукского городского суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба администрации Ессентуков без удовлетворения", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба краевой прокуратуры сообщала, что администрацией города более девяти лет осуществляется сброс неочищенных сточных вод ливневых сетей канализации в реку Бугунта и ручей Капельный из 10 водовыпусков, расположенных в границах второй зоны округа горно-санитарной охраны курорта.

В связи c этим прокуратура подала иск о признании незаконным бездействие администрации Ессентуков.

Надзорное ведомство потребовало от властей города организовать работу ливневой канализации курорта так, чтобы исключить сброс сточных вод в водоемы.

Суд удовлетворил все требования прокуратуры, в том числе о запрете с 1 января 2024 года сбрасывать сточные воды в реку Бугунта и ручей Капельный. Но администрация оспорила это решение, подав апелляцию.