"Более 100 пассажиров отправились в столицу Узбекистана бортом авиакомпании Uzbekistan Airways вчера в 23:35 (20:35 мск)", — написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, прямые перелеты будут выполняться каждое воскресенье.

Бурков отметил, что открытие авиасообщения между Омском и столицей Узбекистана стало результатом переговоров областного правительства с правительством республики.

"Открытие рейса — событие долгожданное для омичей. Не раз был свидетелем их ностальгических воспоминаний о временах, когда до Ташкента можно было добраться без пересадок. Рейс действительно был, но несколько десятилетий назад. Сейчас нам удалось его вернуть в регулярное расписание", — подчеркнул Бурков.

Губернатор добавил, что появление прямого авиасообщения станет не только стимулом для деловой активности, но и откроет значительные возможности для туристического обмена.

"В июле и августе в Узбекистане стоит жаркая погода. У местных жителей есть запрос на отдых в лесных массивах. Такие зоны отдыха есть в Омской области. Омичи же могут проводить отпуск в Ташкенте и других городах республики весной и осенью. В это время здесь бархатный сезон", — добавил глава региона.

Как сообщается на сайте омского аэропорта, рейс из Ташкента также будет осуществляться по воскресеньям с прибытием в Омск в 22:05 по местному времени. Согласно сезонному расписанию, перелеты будут выполняться до 22 октября.