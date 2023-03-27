"С 1 по 7 мая в Кисловодске в Березовском ущелье пройдет юбилейный, пятый, фестиваль хайлайна и скалолазания. В последние годы мероприятие приняло международный статус. Планируется, что в этот раз в нем примут участие лучшие хайлайнеры России, а также экстремалы из Белоруссии и Армении", — говорится в сообщении.

Торжественное открытие фестиваля состоится 2 мая в 15:00.

Кроме самих соревнований, в программе есть мастер-классы по скалолазанию для начинающих, прыжки с веревкой, йога и лекции по психологии страха.

Отмечается, что Кисловодск стал традиционной площадкой проведения зрелищного экстремального фестиваля благодаря природным и логистическим преимуществам.

"Многие туристы планируют свой отпуск, ориентируясь на даты проведения этого яркого мероприятия", — приводятся в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

Хайлайн — разновидность экстремального слэклайна (области эквилибристики — ИФ), когда стропа, по которой ходят артисты, натянута очень высоко над землей или водой.