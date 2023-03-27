Проект посвящен памяти народного артиста РСФСР, одного из самых любимых туляками актера Тульского академического театра драмы Бориса Заволокина, которому и принадлежала сувенирная коллекция.

"Во время презентации экспозиции "Башмачки счастья" гостей познакомили с личностью актера через призму его увлечения, с его творческим путем, рассказали об наиболее интересных экспонатах", — говорится в сообщении.

Всего в экспозиции представлено около 100 экспонатов. Актер приобретал эти сувениры во время гастролей, ему их также дарили друзья, зрители.

При этом большая часть миниатюрных башмачков, а всего их более 600, находится в экспозиции в Тульском драмтеатре, где Заволокин проработал более тридцати лет.

Выставка будет работать до 25 июня.

Заволокин родился в Туле 26 июля 1939 года, окончил театральную студию местного театра драмы. Работал в театрах Астрахани, Иркутска, Краснодара, Самары, Твери, с 1989 года выступал на сцене Тульского академического театра драмы. В 1987 году был удостоен звания народного артиста РСФСР. Являлся почетным гражданином Тульской области. Умер 15 апреля 2022 года после продолжительной болезни.

Помимо работы в театре, Заволокин также снимался в кино.