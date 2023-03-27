"В январе 2023 года Дубай посетили 1,47 млн иностранных туристов, это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако пока иностранный турпоток не дотягивает до допандемийного уровня, когда эмират посетили 1,6 млн гостей", — сообщает ведомство.

Согласно статистике, лидером въездного турпотока в Дубай традиционно стала Индия, откуда приехали 186 тыс. человек. За ней следует Россия – 115 тыс., замыкает тройку лидеров Саудовская Аравия (98 тыс.).

Четвертое место заняла Великобритания, откуда приехали 81 тыс. туристов. Это на 41% выше, чем в январе прошлого года. Топ-5 замыкает Оман с 70 тыс. путешественников (плюс 48%).

В первую десятку также вошли США (67 тыс., +74% к прошлому году), Германия (62 тыс., +74%), Израиль (44 тыс., +520%), Кувейт (39 тыс., +241%) и Египет (32 тыс., +33%).

Далее следуют Пакистан, Италия, Казахстан, Иран, Франция, Австралия, Китай, Канада и Иордания. Замыкают топ-20 Нидерланды.