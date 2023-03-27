Это следует из анализа заявок от авиаперевозчиков, которые утвердило ведомство для летнего расписания.

"Российские авиакомпании получили разрешения на выполнение более 3350 рейсов в неделю, что на 65% больше относительно фактически выполненных рейсов в неделю в зимнем сезоне IATA 2022/2023. Иностранные авиакомпании в сезон IATA "Лето 2023" планируют на 30% увеличить количество рейсов в неделю по сравнению с прошедшим зимним сезоном, в котором выполнялось порядка 1630 рейсов в неделю", — отметили в Росавиации.

Внутри РФ авиакомпании планируют выполнять около 19,1 тыс. рейсов в неделю — в два раза больше, чем количество фактически выполненных рейсов в зимний период.