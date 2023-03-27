В этом году акция посвящена 200-летию со дня рождения русского драматурга А.Н. Островского. Открытие акции пройдет в столичном театре "Геликон-опера".

Основная программа акции начнется 27 марта в 21:00 и продлится до 02:00 28 марта. Для гостей подготовили творческие встречи, экскурсии, мастер-классы, спектакли, концерты, лекции, открытые репетиции, читки-перформансы, квесты, интерактивные шоу.

Согласно опубликованной афише на сайте столичной мэрии, Московский академический театр имени Владимира Маяковского покажет комедию "Дикарка", написанную Александром Островским в соавторстве с Николаем Соловьевым. Начало в 19:00. После спектакля состоится встреча с режиссером спектакля заслуженным артистом России Юрием Иоффе. Мероприятие проведут на сцене на Сретенке.

Театр сатиры проведет творческую встречу с художественным руководителем Сергеем Газаровым, народными артистами России Юрием Васильевым, Аленой Яковлевой и другими актерами. Она будет посвящена драматургии А.Н. Островского. Читку "Островский. Мастер финала" проведут в театре "Современник". Московский театр на Таганке проведет творческую встречу "Снегурочка" с участием артистов театра.

Московский академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко представит балет "Снегурочка" в постановке Владимира Бурмейстера. В Театре имени Моссовета гостей ждет выставка театральных костюмов из спектаклей, поставленных в столичных театрах в разные годы по пьесам А.Н. Островского.

Театр Et Cetera представит в качестве экспонатов костюмы из спектаклей "Сердце не камень" и "Старый друг лучше новых двух", Московский театр оперетты — костюмы из постановки "Доходное место", а театр "Мастерская Петра Фоменко" — из спектаклей "Волки и овцы" и "Бесприданница". Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой покажет костюмы Наталии Селиверстовой из постановки "Бешеные деньги", а Московский академический театр имени Владимира Маяковского — костюмы из спектаклей "Бесприданница", "Жертва века", "Банкрот, или Свои люди — сочтемся", "Таланты и поклонники", а также костюмы Евгении Симоновой и Ольги Прокофьевой из постановки "Жертва века". Театр "Ленком Марка Захарова" представит костюмы Инны Чуриковой, Людмилы Артемьевой и Леонида Броневого из спектакля "Мудрец".