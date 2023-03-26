Ожидается, что в понедельник, 27 марта многие сотрудники транспортной сферы, от железнодорожников до сотрудников аэропортов и общественного транспорта в городах, планируют принять участие в общенациональной забастовке. Эта забастовка, как ожидается, на сутки остановит движение транспорта в стране.

Профсоюзы Германии призвали тысячи работников транспортной отрасли принять участие в стачке и потребовать повышения уровня оплаты труда — чтобы справиться с высокой инфляцией. Так, в профсоюзе Verdi заявили, что обратились с призывом выйти на забастовку к 120 тыс. человек, а в профсоюзе EVG, защищающем права железнодорожников Германии, — к 230 тыс. человек.

В профсоюзах добиваются повышения оплаты труда сотрудникам транспортной отрасли на 10-12%, однако к настоящему моменту работодатели предлагают поэтапное повышение на 5% и единовременные выплаты порядка 2,5 тыс. евро.

Тем временем, уже в воскресенье, за день до забастовки, аэропорт Мюнхена уже закрылся, отменены или отложены рейсы также в крупнейшей воздушной гавани ФРГ — в аэропорту Франкфурта-на-Майне.