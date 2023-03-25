"В направлении Крымского полуострова... собираемся обеспечить 3 миллиона пассажиров в период с 1 мая по 30 сентября" — сказал Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

По словам министра, количество поездов до Крыма в этот сезон будет увеличено до 22, дополнительно планируется привлечь 400 пассажирских вагонов.

Он также отметил, что 25 марта начнется летний сезон на внутренних водных путях. В этом сезоне, сказал Савельев, планируется перевести водным транспортом 9,5 миллиона пассажиров,

Глава Минтранса также сообщил, что в этом летнем сезоне российские авиалинии планируют расширение маршрутной сети.

Кроме того, он озвучил прогнозные цифры по авиаперевозкам в целом.

"Приближается традиционный сезон отпусков, и транспортный комплекс проводит ежегодную подготовку инфраструктуры по перевозкам. Несколько слов об авиационных перевозках. Мы в этом году планируем перевезти, как Вы знаете, 101,3 миллиона пассажиров. Мы на сегодняшний день, на март, уже перевезли 13,8 миллиона пассажиров, это на 416 тысяч пассажиров больше, чем план, который мы взяли на год", — сказал Савельев.