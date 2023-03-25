"В прошлом году городские музеи посетили 16,7 млн человек. Двукратный рост по сравнению с "ковидными" временами — 7,7 млн человек. По популярности среди москвичей музеи на 9% превзошли и показатели спокойного 2019 года", — сообщил Собянин в своем блоге в субботу.

Мэр отметил, что COVID-19 нарушил нормальный ход вещей во всех областях повседневной жизни, а сфера культуры стала одной из самых пострадавших. С марта 2020 года по март 2022 года московские театры, музеи и концертные залы были либо закрыты, либо в них пускали с посетителей ограничением заполняемости зала, а также только в масках и по QR-кодам. При этом, как уточнил Собянин, несмотря на все ограничения и переход к онлайн-формату работы во время пандемии, традиционная культура не просто выжила, она осталась "фантастически актуальна и востребована среди москвичей".

Так, в прошлом году московские театры представили 277 премьер. На 26 тыс. спектаклей и представлений побывали 5,4 млн человек, что в 2 раза больше, чем в 2020 году. В городских парках прошло 14,8 тыс. фестивалей и мероприятий, гостями которых стали 136 млн человек, что на 5% больше, чем три года назад, когда парки приняли 130 млн москвичей и туристов. Около 5 млн человек посетили досуговые мероприятия в культурных центрах Москвы.

Мэр отметил, что "несмотря на навязываемые нам ограничения, наша культура по-прежнему громко заявляет о себе за рубежом". По его словам, в прошлом году городские театры, музеи и музыкальные коллективы провели 40 выставок и концертов в 25 странах мира. На московских площадках выступили 60 зарубежных коллективов и солистов из 22 стран.