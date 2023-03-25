"Мы видим большой интерес к путешествиям в Мурманскую область, и наша задача сейчас развивать инфраструктуру, создавать поводы остаться на более длительный срок, вернуться вновь. Таким поводом становится этнографический туризм. Если раньше большинство туристов приезжало на 2-3 ночи, то сейчас знакомство с культурой коренных малочисленных народов – важный повод задержаться в области до 3-5 дней", — отметил Елисеев на пресс-конференции.

По его словам, желание познакомиться с традициями и культурой саамов – коренного малочисленного народа Кольского полуострова – входит в топ-пять причин, по которой в регион приезжают туристы. По словам Елисеева, гости региона знакомятся с местными обычаями, культурой, бытом, локальной кухней в общинах "Тулома", "Лопарская", родовой общине "Пуаз", саамской деревне "Самь Сыйт". Увеличивается и количество событийных мероприятий — фестивалей, праздников, форумов.

Мурманская область стала пилотным регионом, где стартовал новый проект национального туроператора Алеан "Экспедиции к лучшим традициям", в рамках которого планируется разработать новые этнографические туры и включить этническую составляющую в существующие турпродукты для знакомства россиян с национальным колоритом коренных народов, сообщила коммерческий директор компании Оксана Булах.

Она отметила, что в 2022 году количество бронирований туров в Мурманскую область выросло у компании в 2,5 раза, а развитие этнографических маршрутов позволит увеличить эту цифру еще на 15%.

В планах туроператора – организовать аналогичные экспедиции в Карелию, Алтайский край, Дагестан, Астрахань, Краснодарский край, Тыву, Югру, Сахалин и Байкал.