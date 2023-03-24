«Для участников фестиваля, чемпионов и призеров соревнований, артистов и инфлюенсеров авиакомпания S7 организует чартерный рейс из Москвы в Сочи, он состоится 30 марта», — говорится в сообщении.

В рамках фестиваля пройдут соревнования по горным лыжам и сноуборду для любителей и профессионалов, выступления звездных райдеров, курсы йоги, лекции и кинопоказы.

Как отмечают на курорте, в этом году для фестиваля построен новый сноупарк на высоте 1,6 тыс. м над уровнем моря, в котором каждый найдет себе спот по силам вне зависимости от уровня катания или возраста. На создание парка ушло 150 тыс. кубометров снега, 2 месяца подготовительных работ. Глубина снега здесь составляет 25 метров.

Музыкальная программа Quiksilver New Star Camp 2023 стартует 29 марта.

30 марта выступит мультижанровый исполнитель из Уфы Thomas Mraz, затем Biicla и Станция Метро Горьковская. Закроет музыкальную программу дня на аллее флагов Станция с Алисой и рейв-исполнитель Summer of Haze.

На рассвете 31 марта фестивальный день откроет концерт группы Сироткин. По окончании выступления все гости вместе с артистом раскатают свежий вельвет, осуществив утренний спуск с высоты 2320 м.

В этот же день на фестивале выступит Антоха MC. Продолжит музыкальную программу дня шоукейс творческого комьюнити ENCORE.

1 апреля гостей фестиваля ждет выступление группы Лауд и дуэта Geju.