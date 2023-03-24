"В 2023 году правительство России выделило региону 208 млн рублей на дальнейшее развитие туристической инфраструктуры. Средства будут направлены на дизайнерское оформление подземных переходов на ул. Мосина и на ул. Каминского, благоустройство пространства в Учетном переулке (в Туле — ИФ), создание туристической навигации и многое другое", — говорится в сообщении.

По словам заместителя министра экономического развития Тульской области Ларисы Соломатиной, которые приводит пресс-служба, в прошлом году регион получил более 400 млн рублей из федерального бюджета на реализацию общественных инициатив в сфере туризма.

В этом году министерством экономического развития России разработана обновленная мера поддержки строительства модульных гостиниц.

В ходе прошедшего в пятницу в Туле фестиваля гостеприимства для отельеров, рестораторов, туроператоров и турагентов замминистра рассказала участникам мероприятия о планах на летний туристический сезон.

В частности, в новом сезоне туляков и гостей города пригласят на мультижанровый фестиваль "Оживший город", открытые площадки которого объединят девять направлений от классического до современного искусства, от танцев и кино до стрит-арта и спектаклей-променадов.

Как сообщалось, в Тульской области разработана Стратегия развития туризма до 2035 года. Она предусматривает комплексное развитие территорий с применением кластерного подхода. К 2030 году планируется увеличить турпоток в два раза.