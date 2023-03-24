"Это сравнительный анализ историй жизни трех сестер, разделенных по парам: Елизавета и Софья (Софья Андреевна Толстая — жена писателя — ИФ), Софья и Татьяна, Татьяна и Елизавета", — отметили в пресс-службе.

Как отмечают авторы проекта, без представителей рода Берсов история русской культуры была бы совершенно иной. Именно из Сони Берс выросла графиня Толстая, посвятившая свою жизнь великому писателю и Ясной Поляне. Удивительные судьбы самой Софьи Андреевны и двух ее сестер, старшей Елизаветы и младшей Татьяны, неразрывно связаны с творческим миром Льва Толстого.

"Сестры Берс — неординарные личности, вдохновившие писателя на создание лучших женских образов мировой литературы", — подчеркивается в сообщении.

При подготовке проекта были использованы фотографии из фондов "Ясной Поляны" и Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве.

Софья Андреевна прожила с Толстым с сентября 1862 года до смерти писателя в 1910 году. От брака Льва Николаевича с Софьей Андреевной родилось 13 детей, пять из которых умерли в детстве.

После смерти Толстого Софья Андреевна продолжила издательскую деятельность, выпустив свою переписку с мужем, завершила издание собрания сочинений писателя.

Последние годы жизни Софья Андреевна провела в Ясной Поляне, где скончалась 4 ноября 1919 года. Похоронена в семейном склепе Толстых возле храма Николая Чудотворца в Кочаках, недалеко от Ясной Поляны.

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы.

Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.