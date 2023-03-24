Как сообщает пресс-служба АО "Кавказ.РФ", начинается прием заявок на право стать резидентом особой экономической зоны курорта.

В настоящее время на "Мамисоне" свободно четыре земельных участка, на которых есть возможность построить гостиницы, рестораны и кафе, создать комфортные зоны отдыха, говорится в сообщении.

На первом свободном участке планируется строительство четырехзвездочного гостиничного комплекса на более чем 200 мест размещения. Также инвестор сможет обустроить прогулочную зону с восточной стороны долины реки Мамихдон. Благоустройством прогулочной зоны с запада Мамихдона займется резидент второго участка. Также по проекту он должен будет построить гостиницу на 180 гостей, рестораны и кафе.

Резидент третьего участка построит гостиничный комплекс и автомобильную парковку. Кроме того на участке необходимо будет создать пешеходный мост через реку Мамихдон и облагородить прилегающую территорию.

По четвертому проекту на курорте появится большой парк развлечений. Он включит в себя веревочный парк и аттракцион, тюбинговые горки, кемпинг, зону для игры в пейнтбол, зиплайн, родельбан и скальный участок для занятий альпинизмом. Также на территории планируется построить апарт-отель на 350 человек.

В пресс-релизе отмечается, что будущие арендаторы смогут вести бизнес с налоговыми и административными преференциями, которые получают резиденты особой экономической зоны. В частности, это сниженный налог на прибыль на весь срок действия соглашения и освобождение от земельного и имущественного налогов на 10 и 5 лет, соответственно. Также доступна аренда участков на льготных условиях и бесплатное подключение к инженерной инфраструктуре. Статус резидента ОЭЗ инвесторы смогут получить после прохождения экспертного совета при Минэкономразвития РФ.

Как сообщалось, восемь инвесторов представили свои предложения по строительству туристско-рекреационный инфраструктуры всесезонного курорта "Мамисон" в Северной Осетии.

В апреле 2020 года Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства горнолыжного курорта. В рамках этого этапа будут построены пассажирские канатные дороги "Мамисон-1" и "Мамисон-2" протяженностью около 3,38 тыс. м и 1 тыс. 774,4 м, соответственно. В комплексе также будет сноупарк, в состав которого войдут еще три короткие горнолыжные трассы общей длиной 438 метров и два лыжных траволатора.

Стоимость строительства всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" оценивается в 19 млрд рублей. Свыше 10 млрд рублей из общей суммы составят частные инвестиции. Якорным инвестором выступает уроженец Северной Осетии бизнесмен Владимир Гуриев. Строительство комплекса было начато в 2022 году, завершить планируется в 2024 году.

Проект реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон".