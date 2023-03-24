"В программу включены 10 домов в Тамбове, по три — в Мичуринске и Маршанске", — отметили в пресс-службе.

"Необходимость изменений в подходах к капитальному ремонту объектов культурного наследия, в которых живут люди, в Тамбове и других городах региона назрела давно. Как правило, все эти дома малоэтажные, поэтому средств, которые их жильцы платят в фонд капремонта, на серьёзную реконструкцию недостаточно. К тому же любые строительные работы на таких объектах должны соответствовать определенным требованиям, отчего цена ремонта сильно вырастает. Было принято решение софинансировать капремонт объектов культурного наследия", — приводятся в сообщении слова Егорова.

По четырем объектам в Тамбове Фонд капремонта уже подготовил документацию для проведения аукциона. Начало строительно-монтажных работ запланировано на конец апреля.

Ремонт остальных домов начнётся в начале июня. Сейчас по ним готовится документация для проведения аукциона, после которого будет разработана проектно-сметная документация. Когда документы пройдут историко-культурную экспертизу, подрядчики смогут приступить к работам.

При этом к ремонту объектов культурного наследия будут допущены только подрядные организации со специальными лицензиями. Высокие требования будут предъявляться и к используемым строительным материалам, подчеркивается в сообщении.