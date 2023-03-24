«На летние туры и на майские праздники мы фиксируем повышение цен на 10-15%. Отели всех уровней подняли цены, объясняя это тем, что по сравнению с прошлым годом подорожало все: электричество, вода, продукты. Кроме того, на стоимость размещения влияет и спрос, который сейчас ощутимо вырос», — рассказала гендиректор туроператора «Мультитур» Юлия Высоканова.

В пресс-службе туроператора «Алеан» также сообщили, что отели Сочи стали дороже по сравнению с прошлым годом, и это повлияло на увеличение стоимости туров.

«Туры в Сочи на майские праздники подорожали в среднем на 10-15% за счет удорожания всех составляющих. Прибрежные высокобюджетные отели повысили стоимость размещения в среднем на 20%, отели категории 3-4* — в пределах 7-15%», — пояснили в пресс-службе.

Рост цен связан и с повышенным спросом

Как отмечают эксперты, большинство объектов размещения перешли на динамическое ценообразование, поэтому цена формируется, в том числе исходя из загрузки отелей. В целом, как и на любые праздничные даты, цены на майские праздники выше примерно на 20-30%, чем в непиковые даты.

По словам генерального менеджера комплекса «Сочи Парк Отель» Янины Гольдберг, традиционно в Сочи наблюдается повышенный спрос на отдых в майские праздники и летний период. «Ограниченное авиасообщение с югом страны и значительный рост цен на международную авиаперевозку привели к перераспределению турпотока, поэтому стоимость размещения на майские праздники выросла примерно на 20%», — сказала она, добавив, что в целом люди стали более уверенно бронировать отдых.

Гольдберг напомнила, что «Сочи Парк Отель» только 1 марта этого года начал операционную деятельность после комплексной реновации, и уровень цен соответствует ожиданиям туристов от обновленного отеля.

Ранее сообщалось, что из-за закрытия аэропортов Симферополя, Анапы и Геленджика на Черноморском побережье произошло перераспределение спроса в пользу Сочи, где аэропорт открыт.

Спрос на туры в Сочи высокий, несмотря на ценник

Как сообщили представители туриндустрии, российские туристы активно бронируют отдых на курорте, спрос на направление продолжает расти.

В пресс-службе туроператора «Алеан» отметили, что продажи туров в Сочи на майские праздники идут на 30% активнее, чем в аналогичный период 2022 года.

«Немного чаще туристы бронируют вторые длинные выходные на майских каникулах», — добавили в компании.

В «Сочи Парк Отеле» текущая загрузка на майские праздники достигает 70%. Ожидается, что ближе к датам заездов она будет еще выше.